La prof molesta sessualmente gli studenti minorenni: ripresa in video da uno dei ragazzi e sospesa

Una professoressa dell'istituto Corni di Modena è stata sospesa, per aver tentato approcci a sfondo sessuale con alcuni studenti minorenni. A confermare l'accusa, oltre a diverse testimonianze, ci sarebbe un video, girato da uno dei ragazzi e arrivato nell'ufficio della presidenza, da dove è partita la denuncia alla polizia.

L'indagine sulla prof

Lo scandalo è nato nello stesso istituto dove recentemente un professore si è sentito male, in seguito a un litigio con alcuni studenti. Stavolta l'insegnante del Corni di Modena passata alle cronache è una donna. La vicenda, riporta Il Corriere, è al vaglio di indagini. Non è chiaro se ad essere coinvolti siano studenti del tecnico o del professionale.

Ma non ci sarebbero dubbi sull'accusa di cui si sarebbe macchiata la docente di sostegno, subito sospesa dall'istituto. La dirigente scolastica ha denunciato l'accaduto alla polizia, che sta cercando di far luce sul caso. Gli inquirenti avrebbero acquisito un filmato, che testimonierebbe le molestie. Il video è stato bloccato prima che potesse finire sui social. La docente risulta indagata per adescamento di minore e probabilmente sarà sentita nei prossimi giorni al fine di fornire la propria versione dei fatti.

I commenti fuori da scuola

«Si parla di un atto sessuale tra una professoressa e un ragazzo di seconda superiore. I fatti sarebbero avvenuti fuori dalla scuola», commentano alcuni genitori fuori da scuola. Bocche cucite, invece, da parte degli altri docenti e della preside.

