Prof rimprovera gli studenti: «Non si fuma in classe». Aggredito in classe, ha un malore e finisce in ospedale

Un professore ha chiesto agli studenti che avevano acceso una sigaretta nei corridoi di non fumare a scuola, e per questo è stato aggredito verbalmente e deriso. Tanto che ha accusato un malore ed è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 e il successivo trasporto in ospedale. Gli studenti ora rischiano di essere denunciati.

Gli insulti e il malore

È quanto avvenuto ieri mattina a Modena all'interno dell'istituto tecnico industriale 'Fermo Corni', come riporta il Resto del Carlino. Pare che l'episodio abbia avuto inizio quando l'insegnante ha detto ai due studenti di spegnere una sigaretta, accesa dai giovani all'interno della scuola. A quel punto i due, di cui non è nota l'età, avrebbero iniziato ad insultare l'uomo, fino a quando quest'ultimo non ha accusato un malore. Ora la polizia sta conducendo tutti gli accertamenti del caso sull'accaduto; ieri mattina a scuola sono stati convocati i genitori dei due studenti coinvolti.

