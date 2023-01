Testamento Lollobrigida, metà dell'eredità ad Andrea Piazzolla: «Non intascherò un soldo, lo stesso faccia il figlio»

Gina Lollobrigida ha diviso la sua eredità tra il figlio Milko Skofic e il suo factotum Andrea Piazzolla. La notizia è arrivata dopo l'apertura del testamento, che la Bersagliera aveva scritto nel 2017. Ma l'ex assistente dell'attrice annuncia: «Non prenderò neanche un centesimo».

Cosa ha detto Andrea Piazzolla

«Ho già detto che desidero che la mia parte sia messa a disposizione per quello che sono i suoi desideri. Quindi anche questa mia parte sarà messa all'interno del trust» che ha voluto per promuovere le sua attività. Lo ha detto a La vita in diretta, su Rai 1, Andrea Piazzolla, ex segretario e factotum di Gina Lollobrigida, auspicando che altrettanto faccia il figlio dell'attrice, Milko Skofic.

