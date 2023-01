La fidanzata ha 23 anni ma sembra una bambina, blogger attaccato sui social: «Sei malato, vedervi insieme è inquietante»

Frequenta una ragazza di 23 anni, ma sui social lo insultano «perché lei ne dimostra 8». Dan Swygart, un blogger di viaggi, è finito recentemente nel mirino degli haters per essersi fidanzato con Shauna Rae, giovane che ha avuto problemi nello sviluppo a causa di un tumore al cervello. Per la sua malattia, la ragazza è la protagonista del reality show "I am Shauna Rae", nel quale viene raccontata la sua vita, i problemi avuti e come è riuscita a conviverci.

Marialuisa Jacobelli vittima di stalking, il giudice: «Aggressioni, gelosia maniacale e clima di terrore»

Gina Lollobrigida, aperto il testamento: metà del patrimonio al figlio e l’altra metà al factotum Andrea Piazzolla

Gli insulti social

È proprio grazie al reality, che Dan Swygart ha conosciuto Shauna Rae. Dopo aver visto la prima stagione le ha inviato un mazzo di fiori, poi hanno cominciato a uscire insieme. La loro relazione è stata raccontata nella seconda stagione del reality e il blogger è stato definito «malato», da alcuni haters.

«Sì, ha 23 anni, ma sembra e parla come una bambina di otto anni. Inoltre non si comporta come una donna matura. È infantile», sono alcuni dei commenti riportati dal Mirror. Un altro ha definito la coppia «inquietante». La ragazza ha parlato di questo problema in un'intervista al New York Post: «Sono sempre sottovalutata, tutti pensano che io sia una ragazzina», ha detto.

Nonostante le critiche, i due stanno ancora insieme. Lui è originario del Regno Unito, mentre la ragazza è Americana. Adesso stanno vivendo una storia a distanza, come una normalissima coppia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA