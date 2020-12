Postedown, problemi alle app Postepay e Bancoposta: ecco cosa sta succedendo

È Postedown dopo che molti utenti hanno riscontrato problemi con le app di Poste Italiane, Postepay e BancoPosta. Questa mattina si sono verificati disservizi generalizzati e difficoltà per i correntisti ad accedere alla schermata del saldo. Ovviamente la rete ha ribattezzato la questione "Postedown". L’app, ma anche il sito non ha funzionato per almeno 50 minuti.

Leggi anche > Google Down oggi, da youtube a classroom fino a gmail. Problemi anche con Drive e Meet. La suite di ​Mountain View in ginocchio

«Aggiornamento in corso», «Riprova più tardi!». Questi sono i messaggi che si trovano davanti i clienti di Poste Italiane quando tentano di utilizzare i servizi del gruppo dai loro smartphone e pc. Ieri gli internauti hanno dovuto fronteggiare il blocco di Google e di conseguenza di Gmail e Youtube.

Per quanto riguarda Poste, non si può fare a meno di pensare al Cashback e a tutte le operazioni volte a procurarsi lo Spid. La situazione odierna non fa che rallentare la procedura. Secondo il sito downdetector, i primi disservizi si sarebbero verificati attorno alle nove di questa mattina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA