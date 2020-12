Google Down, da youtube a classroom fino a gmail: internet in ginocchio

Google Down oggi lunedì 14 dicembre. Non solo problemi con il famoso motore di ricerca ma anche per tutte le sue applicazioni. Youtube non è raggiungibile, la posta di Gmail ha evidenti problemi, e anche Google Clasroom, la suite utilizzata per fare la didattica a distanza non funziona in questo momento. E' quindi ipotizzabile che la Dad sia saltata in molte classi in italia al momento.

E' forse la prima volta che accade: google riscontra seri problemi nel suo funzionamento e tutte le applicazioni a lui legata stanno scaricando i loro malfunzionamenti su milioni di utenti.

Il sito downdetector.com mostra decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Molte sono le segnalazioni provenienti dall'Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle in Usa e in Asia. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown

Tutto l'ecosistema Google fermo. Impossibile accedere a gmail, you tube e soprattutto Meet. Lezioni in #dad sospese in tutta Italia #googledown pic.twitter.com/1cQuOTojUP — Micropedia (@MicropediaNet) December 14, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 13:28

