Video a luci rosse del professore: fa sesso mentre è in dad con gli studenti. Il filmato circola nelle chat

Video di un professore che fa sesso mentre è in dad con gli studenti sta circolando nelle chat. Personale della Polizia di Stato di Cosenza ha avviato indagini per chiarire i contorni di una vicenda che vede protagonista un professore di un liceo cosentino.

Professore a luci rosse

Un video che ritrae il docente impegnato in un atto sessuale - non esplicitamente visibile dalle immagini - mentre era in dad con i suoi studenti, sta infatti circolando da due giorni sulle chat di studenti e, pare, anche di genitori di Cosenza.

Video porno in chat

Venuti a conoscenza della vicenda, gli investigatori della Polizia hanno deciso di fare accertamenti, non è chiaro - sul caso c'è uno stretto riserbo - se per valutare la sussistenza di eventuali estremi di reato a carico del docente o di colui che ha registrato e poi fatto circolare il video.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 16:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA