Il giallo di Claudia Meini, scomparsa da 17 giorni: «Come Roberta Ragusa». Aveva il terrore del coronavirus

, 40 anni, è scomparsa ormai da 17 giorni: era il 23 marzo quando, in pigiama e ciabatte, è uscita da casa dei genitori a Cascina, in provincia di Pisa. Secondo chi la conosce, era tormentata dalla paura della pandemia di, ma non si capisce dove sia andata a finire: non nell'Arno, dove l'hanno cercata anche i sommozzatori, e nemmeno sulle sponde del fiume, battute da Zambra fino alla foce di Marina di Pisa.Quello di Claudia è un giallo che ricorda quello di, scomparsa nel 2012, racconta oggi il quotidiano La Nazione: gli investigatori si muovono a tutto campo, con i carabinieri coordinati dal pm Fabio Pelosi. Il magistrato sta seguendo alcuni precisi filoni, coperti però dal massimo riserbo, ma nessuno scenario è escluso. La 40enne, nel suo vagare, potrebbe aver fatto un brutto incontro, essere stata vittima di un aggressore che poi l'ha fatta scomparire.Impossibile, ipotizzando questo copione - che, si apprende, gli inquirenti non possono escludere - non andare con la mente al mistero di Gello, una manciata di abitati più in là, verso Pisa, e a Roberta Ragusa, il cui corpo non è più stato trovato: una vicenda che la giustizia ha consegnato alla storia come delitto efferato. Ma anche un 'cold case' sempre in piedi. Nel caso diperò, la sequenza - a parte l'abbigliamento e lo scuro della sera - presenta un quadro diverso già dalle fasi iniziali.La donna fu vista fuggire dalla madre che non fece in tempo a raggiungerla, e il giorno precedente la 40enne si era allontanata anche dalla casa che divide a Pisa con due studentesse. I carabinieri la trovarono in giro, confusa, e l'accompagnarono al pronto soccorso. Poi fu portata dai genitori dove una manciata di ore dopo la cosa si ripeté. «Era tormentata dal virus - dice la madre, Graziella Giani a La Nazione - e dall'impossibilità di vedere il figlio (avuto da una precedente relazione) con cui parlava via Skype. Non andava a trovarlo, doveva prendere il bus e aveva paura di essere contagiata. Il fatto che non si trovi nel fiume ci lascia accesa la fiammella della speranza».