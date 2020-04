Luciana Martinelli, scomparsa a Roma: la sua auto ritrovata con le chiavi all'interno

Luciana Martinelli, svanita nel nulla nella notte tra il 3 e il 4 aprile, lo scorso weekend. Luciana ha lasciato i suoi due cani, ha preso la macchina ed è scomparsa: la sorella della giovane ha lanciato un appello in tv nella speranza di ritrovare la 27enne, che insegna inglese in una scuola privata e ultimamente si sentiva molto oppressa per via delle restrizioni, ha raccontato proprio la sorella alla trasmissione di RaiTre.



Un'ora fa sulla pagina Facebook di Chi l'ha visto? è stata peraltro fornita l'ultima novità sulle ricerche: un passante che aveva visto la trasmissione ha segnalato la presenza di un'auto, che si è rivelata poi essere proprio quella di Luciana. All'interno dell'auto, una Volkswagen Up, c'erano le chiavi sul sedile posteriore, il che aggiunge un tassello al mistero: perché Luciana ha lasciato la sua auto incustodita e con le chiavi all'interno, per poi andar via?

Secondo quanto sentito ieri sera durante la puntata, Luciana era stata dal meccanico poche ore prima di scomparire per chiedere dei cavi per farla ripartire, anche se l'auto funzionava perfettamente. Ciò che non si riesce a capire è come sia possibile che in una città deserta la giovane abbia fatto perdere le sue tracce con tanta facilità:

«Ti prego torna presto, manchi a tutti noi - ha detto la sorella nel suo appello tv - Chiunque avesse notizie, per favore ce lo faccia sapere. Aspettiamo che torni, si sistemerà tutto».