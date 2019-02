Paura per Piero Fassino: ferito in un incidente stradale, ecco come sta

Incidente stradale per Piero Fassino nelle vicinanze di Orbetello, in provincia di Grosseto. Il parlamentare Pd si è fratturato lo sterno. È stato lo stesso Fassino a darne notizia su Facebook. «So che alcuni hanno saputo che sono stato coinvolto in un incidente d'auto. Sono stato portato all'Ospedale di Orbetello e dimesso qualche ora dopo con la diagnosi di una frattura dello sterno e con una prognosi di 20 giorni. A parte il forte dolore causato dalla frattura, sto bene e sto tornando a Roma. Vorrei tranquillizzare e ringraziare chi si è preoccupato. Purtroppo - spiega Fassino - dovrò annullare gli impegni dei prossimi giorni, ma saranno riprogrammati presto». Ultimo aggiornamento: 20:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA