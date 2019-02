Piero Fassino ferito in un incidente stradale, minacce choc sui social: «Meglio lui che noi»

Parroco posta selfie: Papa Francesco con la spilletta “Apriamo i porti”​

A poche ore dall'annuncio sudell'in cui è stato rimasto coinvolto, insieme agli auguri di pronta guarigione, sono comparsi tantissimi messaggi di vero e proprio odio social . C'è chi ha scritto addirittura scritto: «M».Nell'incidente stradalesi è fratturato lo sterno, ed è stato lo stesso parlamente Pd a darne notizia via social, per tranquillizzare quelli che erano in apprensione: «A parte il forte dolore causato dalla frattura - ha scritto Fassino sul suo profilo Facebook - sto bene e sto tornando a Roma. Vorrei tranquillizzare e ringraziare chi si è preoccupato».In tantissimi, oltre 700, hanno scritto sotto il post di Fassino auguri di pronta guarigione, purtroppo però sono apparsi anche quelli dei cosiddetti leoni da tastiera, anche sotto la notizia che abbiamo dato noi di Leggo Senza differenza di sesso, sia uomini che donne hanno riversato come di consueto il proprio livore contro la casta sui social. C'è chi ha scritto «», altri «ma chi se ne frega di questi ladri ladri», o peggio ancora «era uno in meno da mantenere», fortunatamente, i messaggi positivi e di solidarietà con Fassino sono stati molti di più.