Venezia, far west in piazza San Marco: rissa tra clienti e camerieri del Gran Caffè Chioggia, pugni e sediate per una pipì negata

di Redazione web

Una rissa, con botte e sediate in testa, ha trasformato per pochi attimi il Gran Caffè Chioggia di Piazza San Marco a Venezia in un set da film western. Il tutto ripreso in un video, che qualcuno ha poi postato sui social. L'episodio davanti a Palazzo Ducale, dove quattro uomini, forse turisti, di origine straniera, sono venuti alle mani con i camieri del locale.

Colpi da ambo le parti, con sediate e spintoni, che alla fine hanno visto i dipendenti del Caffè allonatanere i quattro esagitati. Una delle ipotesi è che ad innescare la rissa sia stato il rifiuto opposto ai quattro adulti ad usare i bagni del Caffè in assenza di una consumazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 22:36

