Firenze choc, rissa con coltelli davanti alla caserma dei carabinieri: 2 feriti e 6 denunciati

Notte di follia a Firenze. Nella serata di ieri, attorno alle 22, è scoppiata una rissa con coltelli in piazza della stazione di Santa Maria Novella, proprio di fronte alla caserma dei carabinieri. Il bilancio, alla fine, è stato di due feriti e sei denunciati. Un ennesimo episodio di violenza che è stato documentato sui social e che, adesso, accende i riflettori sul problema sicurezza nel centro storico della città.

Firenze choc: rissa con coltelli

L'episodio, come riportato dalla pagina Instagram Welcome to Florence, è avvenuto ieri sera intorno alle 22, nelle vicinanze della stazione dei carabinieri. Un gruppo di cinque persone ha iniziato ad affrontarsi, mentre attorno turisti e fiorentini passeggiavano.

Ancora sconosciute la cause della rissa. Due le persone sono rimaste ferite a causa dei colpi di coltello: si tratta di due cittadini della Costa D’Avorio, 33 e 26 anni. Sono stati soccorsi dai carabinieri e da alcuni passanti. Sul posto è arrivata un’ambulanza. Il più anziano è stato trasportato a Careggi e sarebbe in terapia intensiva, ma entrambi non sarebbero in pericolo di vita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 17:28

