Kata scomparsa, le ultime immagini della bimba. La piccola scende le scale dell'ex hotel il 10 giugno. Per andare dove? Qualcuno l'ha chiamata?

Kata sale le scale dell’ex hotel Astor di Firenze, quelle esterne che sbucano sopra i muri di recinzione della struttura in cui viveva con la famiglia, visibili da via Boccherini. Poi successivamente scende dalle stesse scale, gira l'angolo ed esce dall'inquadratura. La bambina si ferma a metà dei gradini, per qualche secondo, e poi scompare.

E' il 10 giugno, il giorno della scomparsa di Kata

E’ il 10 giugno, l'ultimo giorno in cui la mamma ha visto la piccola, ed è l’ultima immagine della bimba di 5 anni prima di scomparire. Le immagini, immortalate dalle telecamere, le diffondono gli inquirenti, aggiungendo che sul caso, per adesso, non ci sono novità.

Settimane di ricerche e indagini serrate

Della bambina si sono perse le tracce il pomeriggio del 10 giugno.

Gli appelli e le manifestazioni

Nel frattempo, si susseguono gli appelli dei genitori di Kata, che giorni fa hanno partecipato ad una manifestazione, insieme alla comunità peruviana e altre persone che hanno portato in corteo striscioni con le immagini della bambina, tra gli slogan “Liberate Kataleya”, “Kata torna a casa” e “Giù le mani dai bambini”.

