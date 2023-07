Kata scomparsa, il papà: «Una telefonata dal Perù per dire che è stata rapita per sbaglio»

di Redazione web

Kata scomparsa, nessuna traccia della bambina di origine peruviana svanita nel nulla dall'ex hotel Astor di Firenze lo scorso 10 giugno. A quasi un mese dall'ultima volta che la bambina è stata vista, immortalata anche dalle telecamere della zona, il padre è tornato dagli inquirenti per aggiungere particolari sugli scontri tra gli occupanti dello stabile ora sgomberato. Ma in questa occasione ha rivelato anche un ulteriore dettaglio: una telefonata ricevuta dal Perù, in cui una voce sconosciuta fli avrebbe detto che la bambina è stata rapita per errore.

Kata scomparsa, la telefonata dal Perù

Il padre di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo, ha riferito agli inquirenti di una misteriosa telefonata.

Il video del furgone

L'ultimo sopralluogo ha interessato alcuni locali nelle vicinanze del luogo della scommparsa, tra cui alcuni garage e la sede di una ditta adiacente all'ex hotel. In alcuni filmati registrati da telecamere di sorveglianza con sensori di movimento sono stati rilevati rumori e movimenti considerati anomali in coincidenza con il momento della scomparsa. In particolare, si sente un tonfo, come di qualcosa che cade dall'alto, e pi, a distanza di 7 minuti, il rumore di apertura di un cancello, quello di un motorino che parcheggia accanto a un furgone bianco e un uomo inquadrato mentre carica qualcosa sul mezzo bianco.

