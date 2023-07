Kata scomparsa a Firenze, ascoltato un ex impiegato del Comune: Maiorano andò a processo per stalking a Renzi

di Redazione web

Nell'ambito delle indagini su Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze dal 10 giugno, la pm della Dda Christine von Borries ha ascoltato oggi, su sua stessa richiesta, Alessandro Maiorano, ex impiegato del Comune di Firenze, ex usciere di Palazzo Vecchio che in passato fu rinviato a giudizio con l'accusa di stalking a Matteo Renzi.

Kata scomparsa, si cerca nei garage e in una ditta: «Potrebbe essere stata nascosta lì»

Dna prelevato a tutti gli occupanti dell'Astor: il profilo genetico isolato grazie a uno spazzolino da denti

Kata, ascoltato ex usciere di Palazzo Vecchio

Maiorano avrebbe, secondo quanto riferisce il suo legale Carlo Taormina in una nota, «avuto un importante contatto» che gli avrebbe fatto «conoscere le ragioni per le quali la bimba è stata sequestrata e il luogo in cui si trova». «In questo contesto - spiega ancora Taormina - con un marchingegno è stato possibile ottenere la localizzazione della quale Maiorano è in possesso».

