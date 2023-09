Rapina con la pistola un bar, preso a calci e pugni da proprietario e clienti: malvivente rischia il linciaggio

di Redazione web

Un malvivente entra in un bar a volto coperto con in mano una pistola e tenta una rapina in un bar di via Nolana a Pompei. Viene, però, disarmato e messo in fuga dai clienti. Il video della rapina «finita male» è finito sui social. I fatti sarebbero avvenuti la mattina dello scorso giovedì 21 settembre.

I carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti e hanno rinvenuto e sequestrato una pistola risultata a salve che il bandito avrebbe perso durante la fuga.

Il film della rapina finita male

Il rapinatore maldestro dopo aver preso in ostaggio una donna e sotto la minaccia dell'arma, l'ha fatta inginocchiare, poggiandole una gamba sulla testa, in attesa di ricevere dal cassiere l'incasso della giornata. Ma prima di recuperare i soldi, è stato affrontato da un cliente che, con l'aiuto di altri clienti (c'è chi lo colpisce anche con una sedia di plastica), riesce a disarmarlo e ad allontanarlo.

