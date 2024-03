Malore improvviso in pausa pranzo, Pedro Digiorgio morto sotto gli occhi dei colleghi a 48 anni. Lutto per il Barletta calcio

di Redazione web

Un malore improvviso accusato durante la pausa pranzo, davanti ad alcuni colleghi che lo hanno visto accasciarsi senza motivo apparente. Così è morto a 48 anni Pedro Digiorgio, originario di Barletta e impiegato come autista in un'azienda editoriale di Trani.

Il malore improvviso

L'incidente è avvenuto mercoledì 27 marzo poco prima delle 15 nella sede di via Sant’Annibale Maria di Francia. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, per Digiorgio non c'è stato nulla da fare. La notizia ha lasciato un vuoto incolmabile nell'azienda, dove il personale, profondamente scosso, ricorderà Pedro non solo come un collega affidabile ma anche come una persona di grande cuore.

Lutto in curva

La perdita di Pedro ha toccato anche la comunità calcistica di Barletta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Marzo 2024, 09:24

