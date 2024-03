Mamma di sei figli si sente male a scuola mentre è a colloquio con l'insegnante. Pamela Valeri morta a 43 anni

di Redazione web

Stava salendo le scale della scuola per andare all'appuntamento con i professori di uno dei suoi sei figli per i colloqui di routine quando Pamela Valeri, 43 anni, si è sentita male lo scorso 11 marzo. Da quel giorno, non si è più ripresa fino alla morte, avvenuta giovedì 21 marzo in seguito a un arresto cardiaco.

Descritta dagli amici come «una persona solare, piena d’amore e con una voglia di vita pazzesca», Pamela era ben conosciuta e amata nella comunità di Montesilvano, in provincia di Pescara, dove viveva. Il suo impegno nei confronti non solo dei propri figli ma di tutta la scuola era evidente. Simona Marinelli, preside dell'Istituto "Giuseppe Bruno Verzella" a Città Sant'Angelo, ricorda la sua presenza costante e il suo interesse verso il bene dei bambini, sottolineando come la sua perdita rappresenti un duro colpo per tutti.

I fuenerali

Il funerale, previsto per oggi pomeriggio, vedrà la partecipazione di Don Emilio Lonzi, parroco di San Giovanni Apostolo ed Evangelista, la parrocchia dove Pamela era una presenza fissa e si dedicava al gruppo dei ragazzi post-cresima.

La donazione degli organi

L'ultimo gesto d'amore della donna, che nonostante soffrisse di problemi cardiaci non si era mai tirata indietro nell'aiutare il prossimo, è la donazione degli organi disposta dalla famiglia rispettando la sua volontà. Ora l'affetti di Montesilvano è rivolto tutto al marito Corrado, impiegato presso il "Gruppo servizi associati" e attualmente in convalescenza a seguito di un intervento al ginocchio, e ai suoi sei figli.

