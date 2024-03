Malore improvviso durante la partita, calciatore di 13 anni si accascia e muore sotto gli occhi dei compagni di squadra

di Redazione web

Un giovane calciatore di soli 13 anni è morto sabato pomeriggio dopo aver manifestato un malore improvviso durante una partita di calcio. Il dramma si è consumato sotto gli occhi di compagni di squadra, avversari e spettatori, lasciando dolore e sgomento tra i presenti.

Il malore in campo

La tragedia è avvenuta a Sens, nella regione francese dell'Yonne. Il ragazzo, che giocava con la squadra dell'Onze Saint-Clément, stava disputando un incontro contro la Jeunesse Sénonaise per il campionato U15 quando, a metà partita, ha accusato un forte dolore al petto. Pochi minuti dopo aver lasciato il campo, il giovane è crollato. Nonostante l'intervento tempestivo degli istruttori sportivi, che hanno praticato un massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi, e l'arrivo in tempi brevi di vigili del fuoco e del Samu, il trasporto d'urgenza all'ospedale di Sens non è stato sufficiente a salvare la vita dell'adolescente.

Il cordoglio

La notizia della sua morte ha profondamente scosso il mondo dello sport locale e i messaggi di solidarietà non hanno tardato ad arrivare.

