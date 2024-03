Malore durante la partita a calcetto, papà di cinque figli si accascia e muore davanti alla moglie: Matteo aveva 43 anni

di Redazione Web

Stava giocando a calcetto con gli amici come ogni martedì davanti agli occhi della moglie, quando Matteo Ferrecchia si è accasciato a terra per una malore. Portato in ospedale in condizioni disperate, è morto nella notte. È successo mercoledì sera prima delle 20 a Rovato (Brescia), nel centro Tennis, Padel e Calcetto di via Franciacorta a pochi passi dal casello della A4.

Era papà di cinque figli

Matteo Ferrecchia, 43 anni, aveva cinque figli, tre maschi e due femmine. Viveva con la sua famiglia a Tagliuno, frazione di Castelli Calepio, in una villetta in zona mercato. Sui social postano spesso foto della loro numerosa famiglia felice, riporta il Corriere di Bergamo.

Durante la partita si è sentito male, si è messo una mano sull'addome e ha cominciato a vomitare. Poi si è accasciato a terra. Scattato l'allarme al 118, sul posto è arrivato un elicottero, col quale il ferito è stato trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo. Anche la moglie che assisteva alla parita è stata colta da malore. Mentre assisteva alle manovre di rianimazione è svenuta ed è stata portata al pronto soccorso.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Marzo 2024, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA