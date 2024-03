Malore improvviso dopo la scuola, Riccardo muore in auto davanti alla mamma mentre tornano a casa: aveva 15 anni

di Redazione web

Riccardo stava tornando a casa dopo la scuola insieme alla mamma, quando un malore improvviso l'ha colpito e non gli ha lasciato scampo. La donna, nel panico, ha chiamato i soccorritori che hanno provato a rianimarlo, senza successo. Il giovane è morto ad appena 15 anni, compiuti lo scorso dicembre. Un dramma assurdo, avvenuto a Grosseto l'8 marzo.

Cosa è successo

Il ragazzino e sua mamma stavano tornando a casa in auto quando all'improvviso Riccardo Radiconi ha avuto il malore fatale. La donna ha accostato l'auto sotto choc e ha chiamato i soccorsi. Quando gli operatori sono arrivati, il cuore del 15enne aveva già smesso di battere, riporta Il Tirreno.

Riccardo frequentava la seconda classe dell'Iti e aveva una grande passione per il calcio. Giocava per il Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani.



Il Grosseto calcio ha pubblicato una nota per ricordarlo: «La società, profondamente scossa, esprime vicinanza alla famiglia per il terribile lutto, in particolare ai genitori, colpiti dal dolore insanabile causato dalla perdita in circostanze drammatiche di un figlio con ancora tutta la vita davanti. U.S. Grosseto 1912 piange il giovane Riccardo, ragazzo solare, appassionato dei colori biancorossi, espressione di una predilezione genuina per il calcio, volato in cielo troppo presto. Ciao Riccardo. Buon viaggio».

