Malore improvviso durante il viaggio di lavoro, Eros Artuso muore a 45 anni: nel 2016 era scampato agli attentati di Bruxelles

di Redazione web

Un malore improvviso che lo ha colto nel sonno a 45 anni. Così è morto Eros Artuso, mentre si trovava a Bruxelles per un viaggio di lavoro. Originario di Vigonza, nel Padovano, in Belgio ci aveva vissuto per quattro anni, prima di cominciare a fare la spola dopo aver trovato lavoro in una ditta vigontina. Artuso era un consulente nell'abito di progetti con le istituzioni europee.

Chi era Eros Artuso

Eros Artuso era appassionato di viaggi e sempre con la valigia pronta per una nuova avventura. Lo testiomoniano le foto sul suo profilo social, dove è ritratto con la famiglia in luoghi lonani come il Brasile o l'Australia, dove aveva anche vissuto per qualche anno. L'altra sua passione era lo sport: ciclismo e corsa, ma anche il nuoto, che insegnava ai bambini da istruttore. Di recente era diventato zio, e non vedeva l'ora di portare in piscina anche il nipotino Gabriele.

Gli attentati

Nel 2016, quando viveva a Bruxelles, Eros Artuso era scampato agli attentati del 22 marzo e i suoi video che documentavano l'accaduto avevano fatto il gior del mondo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 11:08

