​Malore improvviso, la badante muore e la centenaria che assiste resta immobile e senza aiuto col cadavere in camera

Confinata a letto a causa della veneranda età e della malattia, una donna centenaria si è ritrovata per un giorno intero a dover vegliare il cadavere della sua badante, morta improvvisamente a settant'anni. La scoperta è avvenuta lunedì sera a Uscio (Genova), quando una parente dell'anziana, preoccupata per non aver avuto notizie per tutto il giorno, ha deciso di chiamare i soccorsi. L'allarme ha immediatamente mobilitato un'imponente risposta da parte dei servizi di emergenza: vigili del fuoco, carabinieri, personale del 118 e della Croce Rossa di Gattorna si sono precipitati sul luogo dell'evento, pronti a intervenire.

La scoperta

Nell'abitazione, il quadro che si è presentato ai soccorritori è stato desolante: il cadavere della badante giaceva nella stanza dove l'anziana donna era allettata. La centenaria, evidentemente sotto choc per l'accaduto, è stata immediatamente presa in carico dal personale sanitario intervenuto e trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per ricevere tutte le cure necessarie. La salma della badante è ora a disposizione del magistrato per accertare le cause della morte.

