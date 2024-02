Anziano trovato morto con la testa fracassata, la badante arrestata: ha confessato l'omicidio. Chi è l'ex moglie del nipote

di Redazione web

La badante dell'anziano Carlo Gatti, 89 anni, che domenica mattina è stato trovato morto con la testa fracassata nella sua casa in provincia di Pavia, è stata arrestata. La svolta nelle indagini, che hanno portato all'arresto di Liliana Barone, 45 anni, è arrivata al termine di lunghi interrogatori cominciati già subito dopo il ritrovamento del cadavere. La donna, ex moglie del nipote del pensionato, è «gravemente indiziata per il reato di omicidio».

La confessione



«Liliana Barone, in stato confusionale - spiegano i carabinieri - ha riferito ai paramedici di aver provocato la morte di Gatti, senza spiegarne modalità e ragioni». Sul posto i militari del Nucleo Investigativo di Pavia hanno eseguito i rilievi. La donna, che non ha risposto alle domande del pm, è stata portata in carcere a Vigevano.

L'anziano morto

Carlo Gatti, 89 anni, è stato trovato morto, domenica mattina, nella sua abitazione in località Canavera della frazione Ruino del comune Colli Verdi (Pavia), in Oltrepò Pavese.

Il ritrovamento

A scoprire il cadavere sono stati alcuni parenti dell'uomo. Una volta entrati in casa, hanno raggiunto la sua camera da letto, ed hanno trovato il corpo con molto sangue attorno. Quando sono arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'uomo. L'autopsia stabilirà con esattezza le cause della morte e anche l'ora presunta a cui risale il decesso. Con Carlo Gatti e la badante abitava anche il figlio della donna, che però nei fine settimana non è mai nell'abitazione.

