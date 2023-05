Prete vittima di abusi sessuali, Don Paolo si confessa con i fedeli: «Un incubo»

di Redazione web

Il prete Don Paolo Contini di Oristano racconta ai suoi fedeli degli abusi sessuali subiti all'età di 14 anni in seminario. La confessione sconvolgente fatta agli habituè della chiesa arriva come una doccia fredda nella chat della parrocchia.

Le violenze

La vicenda si sarebbe consumata nella comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello, in provincia di Oristano. All'epoca frequentava il seminario minore dei francescani e lì avrebbe subito le prime violeze sessuali.

Come riportato dalle edizioni di Unione Sarda e Nuova Sardegna, padre Contini ha denunciato gli abusi subiti all'età di 14 anni, senza timori e con fermezza, e solo adesso ha confessato l'accaduto nella chat condivisa con i suoi parrocchiani.

La confessione

La battaglia contro la pedofilia

Il prete di Oristano chiarisce che la denuncia e la confessione non intendono essere una battaglia contro la chiesa, ma contro la pedofilia che spesso rappresenta alcune «cellule cancerogene» di essa.



«A breve inizierà un processo giudiziale penale e sicuramente sarò impegnato cuore e anima in questo percorso. Non abbandonerò il servizio alle nostre comunità e vi assicuro il solito impegno in ogni nostro appuntamento. Questa è la chiesa di Papa Francesco - conclude - in cui non possono trovare spazio inutili timidezze, nel denunciare apertamente coloro che si sono macchiati di reati tanto odiosi come la pedofilia».

