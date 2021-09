Udine, schianto frontale in curva: Nicholas Giordano muore a 23 anni nel giorno del suo compleanno

Grave incidente stradale, poco dopo le 7 di oggi, mercoledì 8 settembre, lungo l’ex strada provinciale 49, tra Feletto Umberto e Pagnacco in provincia di Udine. Morto Nicholas Giordano. Due automobili, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente, in curva. L'impatto è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Le condizioni dei feriti sono apparse subito serie, specie quelle del giovane 23enne che è deceduto poche ore dopo l'incidente. Pesanti i rallentamenti al traffico.

Chi è la vittima

Non c’è stato nulla da fare per Nicholas Giordano, 23 anni, residente a Majano, deceduto all'ospedale di Udine, Santa Maria della Misericordia, in seguito alle ferite riportate nell'incidente. Il giovane ha perso la vita il giorno del suo compleanno. Feriti anche un coetaneo di Treppo Grande e la conducente dell'altra vettura, una donna di 46 anni di Treppo Grande.

