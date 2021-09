Travolto da due lastre di marmo: muore a 50 anni nel laboratorio

Incidente mortale sul lavoro a Pietrasanta (Lucca) in un laboratorio di marmo. Secondo una ricostruzione un addetto, tra i 50 e i 60 anni di età, è rimasto travolto da due lastre di marmo in una ditta sulla via Aurelia. Sul posto l'automedica del 118.

Intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl (Pisll), oltre alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA