Niccolò Brizzolari, il più giovane segretario assunto in Parlamento: ecco quanti anni ha (e quanto guadagna)

Niccolò Brizzolari, 20 anni, è il più giovane tra gli assunti in Parlamento. «Tra pochi giorni mi trasferisco a Roma, Rovigo mi mancherà un sacco», ha scritto in un tweet recentemente. Il trasloco lo porterà a varcare le porte di Montecitorio. Ha "vinto" un posto a tempo indeterminato, per il quale si erano presentati in 3.702. Lui, insieme ad altri 79 eletti, ha ottenuto il lavoro super ambito da segretario parlamentare.

Meloni, pranzo di pesce ad Anzio insieme a Giambruno e la figlia Ginevra: la prima uscita dopo l'influenza

Malore durante la partita, calciatore di 27 anni si accascia in campo: salvato da un'infermiera presente tra i tifosi

Chi è Niccolò Brizzolari

Solo due anni fa, quando era ancora un liceale, il presidente Sergio Mattarella l'aveva premiato come Alfiere dello Repubblica. Un riconoscimento che si era meritato grazie a un podcast per gli anziani. Niccolò, ispirato dalla bisnonna che non riusciva più a leggere, ha ideato un podcast nel quale legge grandi classici della letteratura, suddividendo i libri in piccole pillole. «La mia bisnonna ha un glaucoma, ha più di 90 anni, quindi fa molta fatica a leggere. Quest’estate mi è venuta l’idea di fare un audio libro con la nota opera di Pirandello, Uno nessuno e centomila, per il quale i diritti erano decaduti», aveva raccontato.

Quanto guadagnerà

Adesso comincerà la sua nuova vita a Roma. Il posto a tempo indeterminato gli garantirà uno stipendio lordo di 35.144 euro per i primi 10 anni, che raddoppierà nella seconda decade arrivando a 61.595 euro e raggiungerà i 157.628 dopo quarant'anni di lavoro. Prenderà servizio il primo marzo. Al bando si è iscritto subito dopo il diploma, nel luglio del 2021. Agli scritti e alla prova pratica sono stati ammessi in 650, si legge sul Corriere. «Non pensavo di essere passato, non so se sarà il lavoro della mia vita», dice. Per il momento, non se l'è lasciato scappare.

Tra pochi giorni mi trasferisco a Roma. Rovigo mi mancherà un sacco... — Niccolò Brizzolari (@NiccolBrizzola1) February 15, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA