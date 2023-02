Malore durante la partita, calciatore di 27 anni si accascia in campo: salvato da un'infermiera presente tra i tifosi

Tragedia sfiorata alla partita di calcio. Il match tra Ribolla e Suvereto, due squadre della provincia di Livorno che militano nel campionato di Seconda categoria, si interrompe per il malore di un giocatore. Durante la partita Alessandro Mori, 27enne che gioca nella formazione ospite, si è accasciato a terra per un arresto cardiaco.

Il salvataggio

Mentre i compagni si disperavano in campo, Beatrice Passaglia, infermiera professionista presente sugli spalti e madre di un compagno di squadra del 27enne, si è precipitata in campo e ha praticato le manovre di rianimazione. Grazie all'ausilio del defibrillatore e al supporto del presidente della squadra Roberto Daiqui e all'allenatore del Ribolla, Filippo Galeotti, ha mantenuto in vita il giovane con massaggio cardiaco.

In pochi minuti sono arrivate un'ambulanza da Roccastrada e l'elisoccorso Pegaso, che ha trasportato il giovane all'ospedale di Grosseto. Arrivato in condizioni gravi all'ospedale, sarebbe migliorato nelle ore successive e rimane adesso in prognosi riservata. Con i giocatori ancora sotto choc, il match è stato sospeso.

