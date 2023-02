La madre muore di malore in casa: il figlio 39enne disperato si lancia dal balcone e resta ucciso

di Redazione web

Un legame così forte da non poter più andare avanti. A Carmagnola (Torino) un uomo di 39 anni si è tolto la vita dopo la morte della madre. La donna è stata colta da malore in casa sua, ed è deceduta a 66 anni. Il figlio, preso dalla disperazione, si è lanciato dal balcone.

Pesto con rischio salmonella ritirato dal supermercato, l'allarme: «Non mangiatelo»

Andrea Delogu: «Il divorzio con Francesco Montanari mi ha spezzata. Ora amo un ragazzo di 16 anni più giovane»

L'allarme dei vicini

Testimoni della terribile scena i vicini, che hanno dato l'allarme. È successo domenica mattina, in un’abitazione del condominio «Opera Pia Cavalli». Madre e figlio vivevano insieme dopo essere rimasti soli in famiglia, riporta La Stampa. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già morto. I carabinieri stanno ricostruendo la vicenda, seppure sembrino esserci pochi dubbi sulla dinamica. Il comprensorio è stato riqualificato anni fa per dare alle persone in difficoltà un luogo sicuro e alloggi a canone calmierato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Febbraio 2023, 20:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA