Meloni, pranzo di pesce ad Anzio insieme a Giambruno e la figlia Ginevra: la prima uscita dopo l'influenza

Giorgia Meloni si concede una domenica di relax. Dopo aver superato l'influenza, che l'ha costretta a saltare alcuni incontri istituzionali, la premier è stata a pranzo ad Anzio, sul litorale romano. Insieme a lei il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra.

Meloni, domenica ad Anzio

La premier è stata ospite al noto ristorante di pesce Romolo al Porto. Come riporta Il Messaggero, ha pranzato con il menu antipasti cotti e crudi, poi la famosa minestra di pesce di Anzio e per secondo a rana pescatrice frollata. La presidente del Consiglio si è poi concessa una passeggiata e ha scattato foto con alcuni passanti che l'hanno riconosciuta. Da domani tornerà al lavoro. Sull'agenda la grana Superbonus.

«Se lasciassimo il Superbonus così com'è non avremmo i soldi per fare la finanziaria - ha detto nel suo appuntamento social "Gli appunti di Giorgia" - vogliamo spingere le banche e tutti gli attori che possiamo coinvolgere ad assorbire i crediti che sono incagliati, che nessuno vuole prendere. E abbiamo definito meglio la responsabilità di chi deve prendere quel credito». Entro il 24 febbraio partirà per Kiev, dove sarà ricevuta dal presidente ucraino Zelensky.

