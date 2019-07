Con la moto contro il tronco di un ulivo: muore a 24 anni

Noemi Magni, chi è la ragazza morta per la tromba d'aria a Fiumicino

Sabato 27 Luglio 2019, 22:03

Tragico incidente stradale sulla via del mare: tra San Pietro Vernotico e Campo di Mare, in provincia di Brindisi : un ragazzo di 24 anni, Simone Argentieri, di Cellino, è morto dopo che la suaè uscita di strada andando a schiantarsi contro il tronco di unpoco distante nella campagna.Immediati i soccorsi, che a lungo hanno tentato di rianimare sul posto il 24enne. Una volta stabiizzato lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, ma le sue condizioni erano però molto gravi e il motociclista è morto poco dopo l'arrivo al Pronto soccorso.Sul posto mezzi di soccorso e forze dell'ordine per regolamentare il traffico lungo la provinciale 86 particolarmente intenso nella stagione estiva.