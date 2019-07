Carabiniere ucciso, le lacrime della moglie all'arrivo del feretro alla camera ardente FOTO

«Mi hanno rubato la borsa. Ho chiamato questi ragazzi e mi chiedono un riscatto di soldi. Devo fare una denuncia». A dirlo Sergio B., l'uomo derubato dello zaino che ha innescato l'operazione sfociata nella morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. «Dentro ho i documenti, non dico i soldi... Se potete venire almeno vi do il numero così se si mi rispondono potete rintracciarli», dice nella registrazione della telefonata al Nue 112.

Intanto, nonostante la confessione dei due studenti americani arrestati per la morte del carabiniere Mario Cerciello Rega, restano dei punti oscuri su quanto accaduto a Roma nella notte tra giovedì e venerdì, nel quartiere Prati. Ci sono infatti dei particolari ancora da chiarire per comprendere l'esatta dinamica del furto e dell'estorsione che stanno all'origine del delitto del vicebrigadiere, così come altri particolari che riguardano l'omicidio stesso.