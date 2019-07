Noemi Magni, chi è la ragazza morta per la tromba d'aria a Fiumicino

Domenica 28 Luglio 2019, 15:04

Capelli biondi e sorriso stampato in viso. Noemi Magni , 27 anni, è stata uccisa dalla forza di una tromba d'aria questa notte ain via. Stava tornando a casa - verso le due - dopo essere uscita a comprare un pacchetto di sigarette, quando la sua Smart è stata letteralmente travolta dalla violenza del vento. La macchina è stata sbalzata via e per lei non c'è stato nulla da fare.La ragazza abitava a Focene. Il sindaco del comune alle porte di Roma, Esterino Montino, dopo la tragedia ha dichiarato: «Sembra un teatro di guerra. Appena giunto a Focene ho potuto incontrare i genitori della ragazza. A loro e a tutti quelli che la conoscevano va il mio più caloroso abbraccio e la mia più sincera vicinanza per la tragedia che li ha colpiti», ha concluso Montino.I genitori, proprietari di un bar sulla spiaggia (Il Coco Bongo Beach), sono comprensibilmente devastati dal dolore e le loro bacheche social si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio. «Non ci posso credere, un abbraccio fortissimo a tutta la famiglia», si legge. La ragazza lascia i due genitori, la sorella più piccola e il suo amatissimo chihuahua.