Scivola sulle scale, la porta a vetri gli recide l'arteria: muore a 20 anni

Tragedia in casa a Bagnoli di Sopra, comune nella Bassa Padovana: un ragazzo marocchino di appena 20 anni, residente proprio a Bagnoli, è morto per una banalissima scivolata. Accade oggi, 28 luglio, mezz'ora dopo la mezzanotte, in via Garibaldi. Miftah el Hassan, questo il nome del giovane, stava scendendo le scale di casa quando è scivolato.



È caduto rovinosamente per le scale, urtando la porta a vetri, in fondo alle scale stesse. La porta a vetri è andata in frantumi, spezzandosi in pezzi acuminati e pesanti.



Uno di questi ha procurato al ragazzo un taglio profondo e netto, che gli ha reciso l'arteria femorale e il muscolo della gamba destra. Il proprietario dell'abitazione ha immediatamente allertato il 118, e i soccorritori, subito arrivati sul posto, hanno trasportato il ferito all'ospedale di Monselice-Schiavonia, dove però il ragazzo è morto poco dopo per le gravi lesioni subìte.

Domenica 28 Luglio 2019, 14:09

