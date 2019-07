Travolto e ucciso dal tagliaerba in retromarcia: gambe amputate, muore dissanguato

folgorata in giardino: la vicina accorre e muore anche lei. «Non è scattato il salvavita»

Secondo le prime verifiche dei carabinieri , che hanno ascoltato anche la testimonianza dell'uomo che guidava il mezzo, tra i due non risulterebbe alcun legame di parentela né di conoscenza. È possibile che il pensionato si sia avvicinato semplicemente per seguire i lavori. La salma è stata ricomposta all'obitorio dell' ospedale di Chioggia ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sabato 27 Luglio 2019, 12:22

Orribilequesta mattina, sabato 27 luglio 2019, in via Contarini a: un anziano è statoda uned è morto dissanguato dopo aver subito l'Erano le 9.30 circa di mattina, la tragedia si è consumata nella zona dell'argine del, nel campo della vittima che aveva chiesto aiuto ad una persona per tagliare l'erba. A morire un uomo del 1939, secondo una prima ricostruzione degli eventi,. Sul posto i carabinieri, il 118 e i tecnici dello Spisal.