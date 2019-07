via San Giuseppe da Copertino, una strada periferica

Le due donne erano vicine di casa. Secondo quanto si apprende, la prima donna è rimasta folgorata mentre stava innaffiando delle piante in giardino; l'altra donna, accorsa per prestare aiuto alla vicina, è stata colpita da un'altra scossa elettrica ed è morta.

Sabato 27 Luglio 2019, 11:13

Due persone sonoquesta mattina a. L'incidente fatale è avvenuto poco prima delle 10 in unalungoche collega Nardò con Porto Cesareo nel. Stando ai primi accertamenti effettuati, all'origine dellaci sarebbe trattato un. A perdere la vitaUna delle due, infatti, stava. La vicina di casa, notando che c'era qualcosa che non andava, si è avvicinata per soccorrerla ed è rimastaanche lei. Sul posto ci sonoe iper cercare di ricostruire questa terribile tragedia: tutti i soccorsi alle due donne, si sono rivelati inutili.+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++