Fa il bagno al lago, contrae un batterio che gli divora il cervello e muore pochi giorni dopo

Venerdì 26 Luglio 2019, 18:17

Unadopo aver. Eddie Gray, un uomo di 59 anni della Carolina del Nord era andato a nuotare in un lago artificiale quando ha contratto un parassita chiamato Naegleria fowleri conosciuto anche come "ameba mangia cervello".Questo batterio entra dal naso e risalendo il nervo olfattivo arriva fino al cervello dove si stanzia e inizia a mangiarlo. L'ameba inizia a distruggere il tessuto cerebrale provocando un'infezione che si chiama meningoencefalite amebica primaria. Eddie era stato al Fantasy Lake Water Park, nella contea di Cumberland, e dopo qualche settimana ha iniziato a stare male. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo, come riporta la stampa locale, ed è morto poco dopo il ricovero.La ameba è completamente innocua se ingerita, ma se inalata, come nel caso delle immersioni può essere mortale.I primi sintomi dell’infezione possono includere mal di testa, nausea e vomito, la malattia progredisce rapidamente rendendo anche difficile la diagnosi. La Naegleria fowleri si trova in acque dolci.