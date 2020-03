È morto ieri il padre di Mattia , paziente 1, il 38enne primo risultato positivo al coronavirus in Italia nel focolaio di Codogno (Lodi). Da quanto si è saputo, papà Moreno è una delle 62 vittime del paese di Castiglione d'Adda, uno dei dieci comuni della zona rossa del lodigiano, causate dall'epidemia.

La morte di papà Moreno arriva proprio mentre il figlio, che per settimane è stato in gravi condizioni nella terapia intensiva al San Matteo di Pavia, sta per essere dimesso, e a breve diverrà papà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Marzo 2020, 19:27

