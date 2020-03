In Lombardia , «i pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui si aggiungono 1.093 persone riprendere in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3.095, 546 in più ». Sono i numeri resi noti dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Sono 4672 i Covid positivi nella città metropolitana di Milano, 868 più di ieri, 1829 solo nella città di Milano, in crescita di 279 su ieri. «Un dato alto ma inferiore a quello degli ultimi giorni» ha commentato l'assessore Giulio Gallera . «Su Milano la voce dai pronto soccorso evidenzia la stabilità di queste ore» ha detto Gallera , che confida che «i dati necessari a ridursi tra domani e lunedì».