Coronavirus, tutto quello che sappiamo finora. Ecco tutte le info utili Sono presenti 42.681 i malati di coronavirus in Italia, con un aggiornamento rispetto a ieri di 4.821. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime ei guariti - ha raggiunto i 53.578. Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione civile. Ieri i malati in più erano stati 4.670.





«È stato organizzato con Alitalia il viaggio per lontano 52 medici cubani che arriveranno domani e partiranno per la Lombardia per gestire l'ospedale da campo a Cremona ». «Bisogna limitare gli spostamenti ma ci sono esigenze che vanno assicurate. Non garantiamo la spesa a domicilio per tutti. Sono state regolate le attività lavorative non essenziali, ma ci sono una serie di filiere come quelle di alimenti e servizi pubblici essenziali, che devono essere garantite. Quelle in atto sono le misure di massa che si può usare. Dopodiché c'è la chiusura totale e il domando come potremmo sostenerci se non useremo una tariffa la spesa e senza alimentari nei supermercati? ». L'ha detto il commissario per l'emergenza Angelo Borrelli

I dati regione per regione

I casi attualmente positivi sono 15.420 in Lombardia (1.050 in terapia intensiva, 4.295 i guariti), 5.089 in Emilia-Romagna (267 in terapia intensiva, 239 i guariti), 3.677 in Veneto (236 in terapia intensiva, 223 i guariti), 3.244 in Piemonte (280 in terapia intensiva, 8 i guariti), 1.844 nelle Marche (138 in terapia intensiva, 0 i guariti), 1.713 in Toscana (189 in terapia intensiva, 33 i guariti), 1.001 in Liguria (121 in terapia intensiva, 101 i guariti), 912 nel Lazio (47 in terapia intensiva, 53 i guariti), 702 in Campania (41 in terapia intensiva, 30 i guariti), 555 in Friuli Venezia Giulia (32 in terapia intensiva, 63 i guariti), 379 in Sicilia (42 in terapia intensiva, 25 i guariti), 600 nella provincia di Trento (34 in terapia intensiva, 29 i guariti), 530 nella provincia di Bolzano (24 in terapia intensiva, 1 i guariti), 551 in Puglia (31 in terapia intensiva, 4 i guariti), 422 in Abruzzo (48 in terapia intensiva, 10 i guariti), 384 in Umbria (24 in terapia intensiva, 4 i guariti), 39 in Molise (6 in terapia intensiva, 6 i guariti), 288 in Sardegna (15 in terapia intensiva, 3 i guariti), 257 in Valle d'Aosta (9 in terapia intensiva, 0 i guariti), 201 in Calabria (16 in terapia intensiva, 2 i guariti) e 52 in Basilicata (5 in terapia intensiva, 0 i guariti).

In Lombardia, «i pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui si aggiungono 1.093 persone riprendere in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3.095, 546 in più ». Sono i numeri resi noti dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. Sono 4672 i Covid positivi nella città metropolitana di Milano, 868 più di ieri, 1829 solo nella città di Milano, in crescita di 279 su ieri. «Un dato alto ma inferiore a quello degli ultimi giorni» ha commentato l'assessore Giulio Gallera . «Su Milano la voce dai pronto soccorso evidenzia la stabilità di queste ore» ha detto Gallera , che confida che «i dati necessari a ridursi tra domani e lunedì».

