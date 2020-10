Fashion, sabato sul web gli Oscar della Moda Green. Premio speciale all'attrice Zendaya e una sorpresa

Il Covid non ferma i premi della moda ecosostenibile.

Il 10 ottobre si tiene il Green Carpet Fashion Awards, la premiazione alle scelte "verdi" di stilisti, case di moda e imprenditori del fashion e si sposta dalla realtà della Scala di Milano al digitale. I Green Carpet, (nati nel 2018), combineranno riprese cinematografiche con realtà aumentata e tecnologie all'avanguardia.

A presentare l'attore Robert Downey Junior. «Questa edizione dei Green Carpet Fashion Awards - ha spiegato il presidente di Camera Moda Carlo Capasa - vuole mandare un messaggio positivo di cambiamento e punta a condividere valori quali la rinascita e la solidarietà necessari per un futuro all'insegna della giustizia ambientale e sociale, a partire dall'Italia. Tutti i nostri brand avrebbero meritato la maggior parte dei premi quest'anno, visto il loro incredibile contributo durante l'emergenza sanitaria che ci ha colto, tuttavia loro sono stati i primi a voler enfatizzare e dare rilevanza alle centinaia di migliaia di persone che lavorano dietro le quinte, nella filiera produttiva».

Sono cinque i premiati dell'edizione 2020 (statuetta Chopard realizzata in oro etico), più una sorpresa. Ci sarà infatti un intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Lo ha annunciato la Camera Nazionale della Moda Italiana che, in collaborazione con EcoAge e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e di ICE Agenzia, organizza la manifestazione. «Un onore per noi - ha commentat Capasa - la partecipazione di Conte che ha contribuito con un messaggio importante sulle capacità artigiane e la resilienza del nostro Paese».

Gli organizzatori della kermesse della moda sostenibile hanno anche anticipato che il GCFA Visionary Award sarà assegnato all'attrice vincitrice di un Emmy Award Zendaya.

«Lavorando e sostenendo dal suo interno la comunità nera, - ha spiegato Livia Firth di EcoAge - Zendaya è un esempio importante per le generazioni più giovani e non solo». Sky trasmetterà l'evento in Italia, Regno Unito, Germania e Austria. Tencent è la piattaforma partner per il live streaming in Cina e il canale YouTube di Fashion Channel trasmetterà l'evento a livello globale in tutti gli altri paesi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 06:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA