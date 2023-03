Meteo weekend, tornano pioggia e freddo: primavera e caldo in pausa, ecco quando cambierà

di Redazione web

La primavera è arrivata e con sé sta portando anche dei cambiamenti di temperatura tipici della stagione. I meteorologi di 3BMeteo prevedono un weekend molto movimentato. In alcune regioni, infatti, potrebbero arrivare le piogge e anche nevicate. Le zone interessate potrebbero essere le aree centro-orientali della Val Padana, oltre che la Sardegna e parte del Centro Italia.

Le previsioni degli esperti

Le piogge sono ancora le grandi assenti e, almeno fino a sabato, l'alta pressione regalerà tempo asciutto e caldo per il periodo, secondo le previsioni dei meteorologi. Le ultime emissioni modellistiche ci danno però una speranza da domenica in poi, quando alcune precipitazioni bagneranno il Nord, il Centro e poi, con la nuova settimana, raggiungeranno anche il Sud. Ma la notizia associata a questa perturbazione atlantica sarà soprattutto il ribaltone meteo termico che potrebbe riportare l'inverno in Italia.

Abbassamento delle temperature

La tendenza meteo a lunga scadenza indica, infatti, per domenica un peggioramento con piogge al Centro-Nord e neve sulle Alpi fino ai 1200 metri, ma lunedì la neve potrebbe cadere fino ai 500 metri sull'Appennino, specie versante adriatico; martedì infine potremmo rivedere gelate in Pianura Padana: una variabilità estrema, che risulta tra l'altro sempre più spesso associata ai recenti Cambiamenti Climatici globali.

