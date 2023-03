Nevicata eccezionale, uomo costretto a scavare tunnel alto 4 metri per entrare in casa. Video virale

Letteralmente sommersa dalla neve. Una casa è stata ricoperta da un massiccia quantità di neve, che ha costretto un abitante di Tahoe City, a scavare un tunnel di diversi metri, per raggiungere la porta d'ingresso di casa sua. Nel video che è diventato virale, si vede la lunga opera di scavo di Miles Clark, che ha dovuto scavare un tunnel alto quasi 4 metri per poter entrare nella sua abitazione.

La California è stata investita da una pesante tempesta invernale che ha portato enormi quantità di neve e causato vere e proprie bufere di vento con locali fenomeni alluvionali lungo le coste di Los Angeles. Si tratta di una violenta ondata di maltempo così severa con nevicate straordinarie negli ultimi 132 anni, quello che gli americani chiamano Big Snow, scrive Meteo.it.

Il record di neve è stato registrato nella località di Mountain High, nord-est di Los Angeles, dove sono caduti oltre 2 metri di neve e nella Snow Valley, sulle montagne di San Bernardino, dove ne sono caduti 160 centimetri.

Is Lake Tahoe ok…holy smokes they got a lot of snow



H/t @SnowBrains pic.twitter.com/67QoCUAA7u