Valanga a Courmayeur, recuperato il corpo della seconda sciatrice: le ragazze trascinate per 100 metri davanti agli amici

Sono due le vittime della valanga di ieri a Courmayeur, in Val d'Aosta. Questa mattina l'elicottero dei soccorsi ha individuato e recuperato il corpo senza vita della seconda vittima coinvolta ieri dalla slavina che ha interessato il canale degli Spagnoli: la salma è stata portata a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento che sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves.

Valanga a Courmayeur, morta una sciatrice di 24 anni

Chi sono le due ragazze morte

Le operazioni di ricerca erano state sospese ieri, dopo il ritrovamento della prima vittima, a causa delle condizioni della zona che non permettevano di operare in sicurezza. A dare l'allarme, intorno alle 13 di ieri, erano stati gli altri due componenti del gruppo di sciatori, rimasti illesi. Le vittime sono due ragazze svedesi, che facevano parte di un gruppo di quattro persone, due ragazzi e due ragazze, tutti tra i 21 e i 25 anni: le due giovani sono state travolte dalla valanga che le ha trascinate per decine e decine di metri sotto gli occhi dei due amici, rimasti invece illesi.





Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 10:46

