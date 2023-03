Valanga a Courmayeur, morta una sciatrice di 24 anni e una dispersa

di Redazione Web

Paura a Courmayeur (Aosta), una delle località di vacanza più rinomate delle Alpi, dove il Soccorso alpino valdostano è intervenuto nel canalone del Vees, in Val Veny, per una valanga: l'allarme è stato dato intorno alle 13 da alcuni sciatori che hanno assistito al distacco.

Valanga a Courmayeur

È stato trovato e recuperato il corpo di uno dei due sciatori travolti da una valanga nel canale di Vesses, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Si tratta di una ragazza 24enne di origine svedese. Un'altra ragazza invece è ancora dispersa ed è in corso un ultimo tentativo di individuarla altrimenti le ricerche riprenderanno domani. Si tratta di due donne provenienti dal nord Europa che sciavano fuoripista. Altri due compagni sono riusciti ad evitare la valanga e sono in buone condizioni. Le operazioni di ricerca sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza di Entreves, a cui sono affidate le indagini per ricostruire l'accaduto.

I soccorsi

La centrale operativa è, però, riuscita a circoscrivere il luogo anche grazie alle informazioni e ora sul posto stanno intervenendo via terra due squadre di tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, di personale Soccorso del alpino della Guardia di finanza e un medico rianimatore che tenteranno un avvicinamento mediante gli impianti sciistici poiché al momento a causa delle avverse condizioni meteo è impossibile l'impiego dell'elicottero. L'intervento, inoltre, è reso difficile anche dalla instabilità del manto nevoso.

Due sciatori dispersi

Due sciatori sono dispersi sotto la valanga che si è staccata in un canalone della val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Lo ha accertato la squadra di soccorso che è arrivata sul posto via terra. Sono stati individuati due sciatori che sono in buone condizioni e hanno riferito dei due dispersi. La comitiva proviene dal nord Europa. Le operazioni di ricerca proseguono. Vista una temporanea schiarita il Soccorso alpino valdostano tenterà un avvicendamento in elicottero.

