Meteo, le previsioni: nubifragi in arrivo, in 15 giorni tutta l'acqua caduta in 9 mesi

Il ciclone d’Islanda sta arrivando e per almeno 10 giorni metterà a dura prova il meteo di tutta Europa, Italia inclusa. Il vero Autunno è ormai sul nostro paese, con le temperature massime intorno ai 15 gradi al Centro-Nord e con punte massime di 20°C in alcune aree del sud. Le previsioni parlano chiaro. Rispetto ai primi giorni di novembre, siamo dieci gradi al di sotto e il nostro corpo, fatica ad abituarsi. Anche i prossimi giorni saranno perturbati, ma non particolarmente freddi, certamenti umidi ed ombrelli da tenere aperti di cui ormai avevamo dimenticato l'esistenza.

Meteo, le previsioni: pioggia e neve in settimana. Cosa succederà fino a dicembre

Aprire gli ombrelli

La pioggia, se un tempo era considerata un problema per molti, oggi deve ritenersi una buona notizia, perché allontana quel lungo periodo di siccità che ha prosciugato le riserve d'acqua ed il corso dei fiumi anche quelli maggiori del nord. E poi sta cadendo la neve sulle Alpi, con la speranza di una buona stagione sciistica che potrebbe aprire tra un paio di settimane.

Salvo giovedì

Secondo il sito ILMeteo.it sono previsti passaggi perturbati tra oggi e domani, poi nel fine settimana tra venerdì e sabato e molto probabilmente anche la prossima settimana. Intanto, nelle prossime ore è previsto qualche rovescio tipico di fine estate, a causa del mare ancora caldo: acquazzoni e locali temporali potranno colpire, specie lungo le coste, dalla Liguria al Lazio, in seguito nella giornata di domani in estensione anche al Sud. L’unico giorno della settimana decisamente più asciutto sarà giovedì.

Fine mese

Fino alla fine di novembre bisognerà lasciare aperti gli ombrelli e prepararsi all'arrivo di potenziali nubifragi, che se la tendenza venisse confermata, a novembre potrebbe far registrare in molte zone italiane, piogge superiori all'intero periodo di pioggia tra gennaio ed ottobre, cioè in 15 giorni il totale di 300 giorni del 2022.

