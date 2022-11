Maltempo a Napoli, strade come fiumi: due donne intrappolate nella auto sommerse. Trasporti in tilt

Bomba d'acqua stamattina su Napoli e provincia. Gravi disagi a causa del maltempo in diverse zone della città e dell'hinterland. Allagamenti sono stati segnalati nel centro a causa delle carditoie ostruite dal fogliame e anche nel quartiere Sanità le strade sono diventate fiumi in piena. Due donne sono rimaste intrappolate nelle loro auto rispettivamente a Portici e a Villaricca, entrambe sono state soccorse.

Due donne intrappolate in auto

I Carabinieri della stazione di Villaricca sono intervenuti questa mattina intorno alle 9 per soccorrere una donna di 47 anni rimasta bloccata nella sua auto a via Roma. Le forti piogge hanno generato un torrente che ha trascinato l'auto in un punto in cui l'acqua era particolarmente alta. Il comandante della stazione e il suo vice sono riusciti a far uscire la donna dall'auto, ormai per metà allagata, e l'hanno portata in un luogo sicuro. La donna sta bene, forte lo spavento. Gravi disagi anche a Portici, dove in via Cardano una donna è rimasta intrappolata a bordo della sua utilitaria: l'acqua era talmente alta che non riusciva neanche ad aprire lo sportello. Sul posto è giunta una pattuglia di agenti della polizia locale che ha dapprima tranquillizzato la donna e poi è riuscita a liberarla.

La situazione in provincia

Poco dopo le 8,30 a Giugliano numerose strade si sono allagate. Difficoltà per gli automobilisti che non hanno potuto raggiungere i luoghi di lavoro. Decine di segnalazioni sui social. La situazione peggiora, come sempre, si è registrata tra viale San Francesco d'Assisi, via Verdi fino allo svincolo dell'asse mediano. Disagi si registrano anche a Marano e lungo la fascia costiera.

Maltempo a Napoli, stazione Garibaldi chiusa

Stazione Garibaldi chiusa, linea 1 della metropolitana limitata, linee bus deviate e una linea del tram sospesa causa allagamento. Questo il bilancio dei disagi causati dal maltempo sul sistema dei trasporti a Napoli. La forte pioggia che si è abbattuta sul capoluogo campano, sul quale oggi vige l'allerta meteo gialla come in gran parte del territorio regionale, ha avuto ripercussioni in particolare nella stazione Garibaldi, attuale capolinea della Linea 1 della metropolitana posto nell'omonima piazza, dove si sono verificati allagamenti e infiltrazioni. La stazione è stata chiusa al pubblico e la circolazione dei treni è limitata fino alla stazione Duomo. Per alcuni minuti inoltre la circolazione è stata sospesa sull'intera tratta per un passeggero che ha accusato un malore, in attesa dei soccorsi. La linea 4 del tram, che collega il quartiere San Giovanni a Teduccio con via Marina, è stata temporaneamente sospesa a causa dell'allagamento della sede tranviaria, mentre le linee bus 116 (Brin - Viale delle Metamorfosi (Ospedale del Mare) - Serao) e 191 (via Argine - Ponte di Casanova) sono state deviate per allagamento alla sede stradale in via Volpicella, via dell'Abbeveratorio e via del Macello. Problemi anche sulla linea ferroviaria Circumvesuviana, dove è stata chiusa la stazione San Giorgio Cavalli di Bronzo a causa dell'allagamento dell'impianto: i treni che percorrono la linea Napoli-Poggiomarino non effettuano quindi la fermata.

