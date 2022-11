Bomba d'acqua a Napoli, automobilisti bloccati dal temporale a Ponticelli

Bomba d'acqua stamattina su Napoli e provincia. Gravi disagi a causa del maltempo in diverse zone della città e dell'hinterland. Allagamenti sono stati segnalati nel centro a causa delle carditoie ostruite dal fogliame e anche nel quartiere Sanità le strade sono diventate fiumi in piena.

Meteo, le previsioni: nubifragi in arrivo, in 15 giorni tutta l'acqua caduta in 9 mesi

La situazione in provincia

Poco dopo le 8,30 a Giugliano numerose strade si sono allagate. Difficoltà per gli automobilisti che non hanno potuto raggiungere i luoghi di lavoro. Decine di segnalazioni sui social. La situazione peggiora, come sempre, si è registrata tra viale San Francesco d'Assisi, via Verdi fino allo svincolo dell'asse mediano. Disagi si registrano anche a Marano e lungo la fascia costiera.

